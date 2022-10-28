Kadıköy bayramı 'Cumhuriyet Yürüyüşü' ile kutlayacak

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, halkı her yıl geleneksel olarak Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılmaya davet etti.

İlçede 1 hafta boyunca süren Cumhuriyet kutlamalarının ardından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bağdat Caddesi'ndeki "Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü", 29 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar'da başlayacak. Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy'ün Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığını belirterek şunları söyledi:

“Cumhuriyet değerleri, bizim vazgeçilmez değerlerimizdir. Kadıköy Belediyesi olarak yaptığımız her hizmette, attığımız her adımda Cumhuriyet değerlerine sahip çıkıyoruz. Bize yaşamın her alanında ışık tutan Cumhuriyet devrimlerini bütün benliğimizle ve büyük bir gururla sahipleniyoruz. Biz, her türlü saldırıya karşı Cumhuriyet'in kültür devriminin tarafındayız, harf devriminin tarafındayız, dil devriminin tarafındayız, Cumhuriyet'in tarafındayız. Cumhuriyet; her şeyden önce memlekete sahip çıkmaktır; memleketin taşına, toprağına, ağacına, ırmağına sahip çıkmaktır. Yolumuza ışık tutan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.' Türkiye'deki Cumhuriyet değerlerine en fazla sahip çıkılan yer Kadıköy'dür. Biz Kadıköylüler bu değerlerin bütün Türkiye'ye de hakim olması için çaba sarf eden, mücadele eden, her konuda direnen bir anlayıştan ve kültürden geliyoruz.”

Başkan Odabaşı, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamalarına ilişkin hazırlıkların başladığını ve kutlamaların ilçede 1 yıl boyunca süreceğini söyleyerek, Cumhuriyet sevdalılarını 29 Ekim Cumartesi günü Bağdat Caddesi'nde yapılacak Cumhuriyet Yürüyüşü'ne davet etti.