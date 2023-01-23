Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: "Kadıköy'de kaldırımları işgal eden tüm materyalleri kaldıracağız"

Ardından basın açıklamasında bulunan Başkan Odabaşı, "Kadıköy'de kaldırımları işgal eden tüm materyalleri kaldıracağız" dedi.

Kadıköy'de kaldırımları ve vatandaşların yol güzergahlarını engelleyen elektrikli scooterlar için Kadıköy Belediyesi toplatma kararı almış ve belirlenen noktalardaki scooterlar belediye ekipleri tarafından toplanmıştı. Elektrikli scooter şirketlerinin yöneticileri ise duruma tepki göstermiş ve belediye ile konu üzerinde çalışmak istediklerini belirtmişti. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise sosyal medya hesabından yaptığı açık çağrı ile şirketlerin temsilcilerini belediyeye davet ederek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Kaldırımları işgal eden ne varsa, masa, sandalye, reklam panosu ve benzeri bütün materyallerin kaldırılması için paydaşlarımızla çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kadıköy Belediyesi olarak 422 scooterı kaldırdık"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Geçen hafta bir çağrı yaparak Kadıköy'deki kaldırımların özgürleşmesi noktasında kaldırım üzerindeki bulunan, yayaların geçişini engelleyen her türlü araç, materyal, masa ve sandalye gibi unsurların kaldırılacağını beyan etmiştim. Sonrasında öncelikli olarak e-scooter firmalarına bir çağrı yapıp scooterlerın, yayaların geçmesi noktasında engel oluşturulmaması için scooterlerı kaldırmalarını istemiştim. Kadıköy Belediyesi olarak bugünkü sayıyla 422 scooterı kaldırdık. Firmalar da sahada gördüğümüz kadarıyla büyük bir bölümünü topladılar" şeklinde konuştu.

Başkan Odabaşı, "Kendini sorumlu hisseden tüm kamu kuruluşlarına bir çağrı yaptım, kamu kuruluşu olarak sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe toplantıya katıldı. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu sorunun çözümü noktasındaki tavrını da bizzat biliyorum. Ama asıl bu masanın etrafında olması gereken ana düzenleyici kamu kuruluşlarının da burada olmamasını anlamakta zorluk çekiyorum. Bu sorunun çözümü için kendileri bir çağrı yaparsa Kadıköy Belediye Başkanı olarak bu toplantıya şart sunmadan hiçbir ön yargı olmadan katılacağımı beyan ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Kaldırımların özgürleşmesi için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Odabaşı, "4 firma toplantıya katılım sağladı, onlara da bu sorunun çözümü noktasında çözüm önerileri getirdikleri için ve bu sorunun çözümü noktasında çaba sarf edeceklerini belirttikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu sorun hiç kimsenin tek başına oluşturduğu ve kimsenin tek başına çözebileceği bir sorun değil. Bu sorunu konuşarak, tartışarak ve tüm paydaşları içerisine katarak çözmemiz gereken bir sorun. Biz, Kadıköy'de kaldırımların özgürleşmesi için, yayaların, engellilerin, bebek arabalarının ve herkesin rahat bir şekilde güven içerisinde yaşam kalitesini düşürmeden yürüyebilmesi için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kaldırımları işgal eden bütün materyallerin kaldırılması için çalışacağız"

Başkan Odabaşı, "Bugün scooterları konuştuk, yarın kaldırımlar üzerindeki motosikletleri konuşmaya başlayacağız. Sonrasında kaldırımları işgal eden ne varsa, masa, sandalye, reklam panosu ve benzeri bütün materyallerin kaldırılması için paydaşlarımızla çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.