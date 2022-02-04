Kadıköy Belediye Başkanı'ndan tarihi istasyonlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD'ye 6 yeni soru

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD'ye 6 yeni soru yöneltti.

Tarihi tren istasyonlarının Kadıköy Belediyesi'ne verilmesi çağrısını yenileyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Bu istasyonları ne olarak kullanmayı planlıyorsunuz? İşletmeye vermek için düşündüğünüz vakıf ya da dernek var mı? Kiralama yöntemi olarak neyi yöntem seçtiniz" diye sordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD'nin sessizliğinden dolayı eleştirilerde bulunan Başkan Odabaşı, “Sonuç alana kadar devam edeceğiz. Onlar sessizliklerini korusa da mücadelenin ilk ayağını kazandığımızı düşünüyoruz. Eminiz ki, şimdi tarihi istasyonların restorasyonlarını yapmak için çalışıyorlar sessiz sessiz. Yakında çıkıp, ‘biz zaten yapacaktık' diyecekler. Bu da bir kazanım. En nihayet derdimiz üzüm yemek” ifadelerini kullandı.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, "Eğer bakanlık ya da Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü restorasyon çalışmalarına başlamış ise, buraları kimin, ne olarak kullanacağını da planlamış olması gerek. Restorasyon projelerini hazırladığınızı varsayarak, bu istasyonları ne zaman restore etmeye başlayacaksınız, ne olarak kullanmayı planlıyorsunuz, Bakanlık ya da genel müdürlük uhdesinde mi işletilecek, kamu yararı anlayışınıza uygun olarak, işletmeye vermek için düşündüğünüz vakıf ya da dernek var mı, kiralama yöntemi olarak neyi yöntem seçtiniz” şeklinde sorular yöneltti.