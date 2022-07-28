Kadıköy Belediyesi bahçesinde yeniden ikinci el pazarı

Kadıköy Belediyesi, bu yıl ikinci kez 'Yeniden Kullanım Pazarı'na kapılarını açıyor. 31 Temmuz Pazar günü ikinci el kıyafetler ve bebek eşyaları belediye bahçesinde kurulacak stantlarda satın alınabilecek. Kadıköy Belediyesi bahçesinde ilki haziran ayında yapılan 'Yeniden Kullanım Pazarı'nın ikincisi 31 Temmuz Pazar günü 11.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.

Geri dönüşüme dikkat çekmek ve ekonomik destek amacıyla kurulan pazarda giysi, çanta, ayakkabı, atkı, bere gibi birçok ürün stantlarda olacak. Ürünlerin içerisinde hiç kullanılmayan ürünlerin yanı sıra bebek eşyaları ve kıyafetleri de olacak. Pazara gelen ziyaretçiler giymedikleri kıyafetlerini bağışlayabilecek, beğendikleri başka kıyafet ve aksesuarları stantlardan uygun fiyata alarak, gardıroplarını yenileyebilecek ve tasarruf edebilecekler.

Stantlar için kura çekildi

Belediye bahçesinde kurulacak olan 80 adet standın sahibi, başvuranlar arasında yapılan online kura çekimi ile belirlendi. 19 Haziran tarihinde yine belediye bahçesinde yapılan Yeniden Kullanım Pazarı'nda stant açanlar kuraya katılamadı. Kadıköy'de ikamet edenler, tekstil sektöründe ticari faaliyeti bulunmayanların başvurabildiği yeniden kulanım pazarında sadece nakit para ile ürünler alınıp satılabilecek.

Öğrencilere burs imkanı

Kadıköy Belediyesi, Türk Eğitim Vakfı, Kadıköy mahalle muhtarları, Kadıköy Belediyesi gönüllüleri ve Kadıköylülerin, ihtiyaç sahibi Kadıköylü üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sunmak amacıyla gerçekleştirdiği “Okutan Kadıköy” projesi çerçevesinde bir stant da kurulacak. İsteyen ziyaretçiler, “Okutan Kadıköy” standını ziyaret ederek öğrencilere burs desteğinde bulunabilecek.

İhtiyaç sahiplerine giysi bağışı

Kadıköy Belediyesi'nin 2. El Giysi Mağazası Açık Gardırop da alanda yerini alacak. 20 yıldır hizmet veren Açık Gardırop, yapılan kıyafet bağışlarını ihtiyaç sahibi olan binlerce kişiye ulaştırıyor. Kıyafetlerini bağışlamak isteyen ziyaretçiler 2. El Giysi Mağazası Açık Gardırop'a kullanmadıkları kıyafetlerini bağışlayabilecek.

Hayvanlar unutulmadı

Pazarda, Kadıköy Hayvan Dostları Platformu'nun da standı olacak. Kadıköy Hayvan Dostları Platformu, Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle 2001 yılından itibaren Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde gönüllü olarak çalışıyor. Kadıköy Hayvan Dostları Platformu, satacakları ikinci el giysilerden elde edilecek gelirle, Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde hasta olan hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak.