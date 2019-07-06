Kadıköy Belediyesi çalışanlarının mesai arkadaşı ‘Sarıkız'

Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası'nda Sarıkız ismi verilen kedi, personelin neşe kaynağı haline geldi. Belediyenin yürüttüğü ‘Satın Alma Sahiplen' kampanyası için çekilen videoda ise Sarıkız yer aldı.

Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası evi olan kedi, çalışanların masalarında ve koltuklarında zaman geçiriyor. Belediyenin neşe kaynağı olan Sarıkız'a belediye personeli bakıyor. Kadıköy Belediyesi öncülüğünde yürütülen ‘Satın Alma Sahiplen' kampanyası için belediyenin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Sarıkız yer aldı. Çekilen video ile sosyal medyada hayvanseverlerin ilgi odağı olan Sarıkız'ın zaman zaman Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam koltuğunda oturması başkanın koltuğuna talip olduğu esprisine neden oldu. Videoda Sarıkız, evi olan belediye binasında geziyor ve ‘satın alma sahiplen' mesajı veriyor.

“İnsanların petshoptan hayvan satın alması yerine hayvanları sahiplenmelerini istiyoruz”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kampanya için kullanmıştık Sarıkız'ı. Sarıkız'a da uygun bir roldü. Çünkü ‘Satın Alma Sahiplen' kampanyası başlattık Kadıköy'de. Bizim bir hayvan barınağımız var. Hayvan barınağımızda 500'e yakın hayvanımız var. İnsanların özellikle petshoptan hayvan satın alması yerine hayvanları sahiplenmelerini istiyoruz. Sarı Kız da kendisi geldiği için biz onu sahiplendik. Onu biz bu reklamda başrolde oynattık” ifadelerini kullandı.

Başkan Odabaşı Sarıkız'ın koltuğunda oturmasıyla ilgili, “Keşke Sarıkız talip olsa. Kendisi de oturuyor koltuğa. Bir şey istiyorsa onu yapıyor. Ben rica ediyorum. Kalk da ben oturayım diye. Koltuk zaten onun” dedi.

Kadıköy Belediyesi Organizasyon Büro Çalışanı Duygu Okay ise , “Aslında biz camımızı açtığımızda bahçemizde yaşayan kedilerin cam kenarına çıkıp bizim ile iletişim kurmaya başlamalarıyla Sarı kız ile tanıştık. Belediyede çalışan arkadaşlarımızla birlikte sularını, mamalarını almaya başladık. Ama Sarı Kız onlardan farklıydı. Diğerleri mamalarını yiyip gittiler ama Sarı Kız camdan içeri girdi ve bizi sahiplenmeye karar verdi. Biz satın alma sahiplen diyoruz. Tüm Kadıköylüler ‘de olduğu gibi bu hassasiyet bizde de var” şeklinde konuştu.