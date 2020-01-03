Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınlarından çıkan iki yeni kitap raflarda yerini aldı

“Kadıköy Belediyesi Ulusal Tiyatro Sahne Eseri (Oyun) Yarışması-2018”ve“Yüz Yılın Ardından I. Dünya Savaşı'na Bakmak” adlı kitaplar raflarda yerini aldı.

Kadıköy Belediyesi 2017 yılında başlattığı “Ulusal Oyun Yazma” yarışmasında dereceye giren oyunları Kültür Yayınları bünyesinde kitaplaştırıyor. Bu sene üçüncü yılına giren yarışmanın 2018'de ilk üçe girmiş oyunları da Turgut Çeviker'in derlemesiyle kitap haline getirildi. Mehmet Selçuk Bilge'nin “İnsan Hüznü” oyunu birinci, Aslı Ayhan'ın “Huzur Apartmanı” oyunu ikinci, Nedim Saban'ın “Babaannemin İlk Twit'i” ve Cihan Çakan'ın “Benim Annem Cumartesi” oyunu üçüncü olmuştu.

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkan bir diğer kitap da “Yüz Yılın Ardından I. Dünya Savaşı'na Bakmak” oldu. Dr. Evren Mercan ve Safiye Türker'in yayına hazırladığı kitap; Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi'nde (TESAK) Birinci Dünya Savaşı'nın 100'üncü yılı sebebiyle Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Haluk Oral, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Mesut Uyar ve Prof. Dr. Cüneyt Akalın tarafından gerçekleştirilen sempozyum, panel ve konferansların derlemesinden oluşuyor. Birinci Dünya Savaşı'nın genel özellikleri, cepheleri, savaşın dünyayı sarsan sonuçları ve Rus Devrimi'nin irdelendiği konferanslardan derlenen kitap, bu savaştan bazı kesitler sunarak dünyayı kasıp kavuran, dönüştüren bir savaşı anlatıyor.

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkan kitaplar kitabevlerinden ve internet satış platformlarından temin edilebilir.