Kadıköy Belediyesi ve ilçe esnafı “atık” azaltmak için kampanya başlattı

“Görünmez Atık” temasına vurgu yapmak amacıyla düzenlenen kampanya Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bulunan Karakolhane Caddesi'nde pilot çalışma olarak başladı. Restoran arama ve keşif rehberi Zomato işbirliği ile düzenlenen kampanyadan yararlanmak isteyenler, kampanyaya katılan kafelere kendi termosu ve kupası ile giderek kahvelerini yüzde 20 indirimli alabilecek. Kadıköy'de kampanyaya katılmak isteyen kafeler Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne başvurulabilirler.

“Kahve içmeye termosunuzla bekleriz”

Pandemi sürecinde kısıtlamalara tabi olan esnafın zor günler geçirdiğini, kafelerin paket servis ve ‘gel-al' hizmeti ile ayakta kalmaya çalıştıklarını belirten Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Kadıköy'de atıksız yaşam hareketini bir adım öteye taşıyor, esnafımızla birlikte daha az atık üretmeyi hedefliyoruz. Kahvemizi “kullan- at” bardaklarla değil, kendi termoslarımızla alıyoruz. Kampanyaya katılan kafeler de yapacakları yüzde 20'lik indirimle kampanyamıza destek veriyor. Yeldeğirmeni Karakolhane Caddesinde başlayan kampanyaya Kadıköy'deki tüm kafeleri davet ediyoruz. Kahve içmeye termosunuzla bekleriz.” dedi.

“Tek kullanımlık bardaklar geri dönüşmüyor”

“Az Atık Çok Kahve” projesi ile yaygın kanının aksine içi plastikle kaplı tek kullanımlık bardakların geri dönüşmediği ve sağlık açısından verdiği zararlar vurgulanmak amaçlanıyor. Yeldeğirmeni Karakolhane Caddesinde pilot proje olarak başlayan çalışmanın hedefleri arasında yerel kahve dükkanlarının desteklenmesi yer alıyor. Öte yandan kahve dükkanlarında biriken kahve posası da toplanarak kompostlaştırılacak. “Az Atık Çok Kahve” projesi sivil inisiyatif olarak Kadıköy'de bazı kafelerin dahil olduğu “Kahvem Termosta” hareketini de destekliyor.