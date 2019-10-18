Kadıköy Belediyesi'nden kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Seminerde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ve Avukat İpek Bozkurt, şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadın, çocuk ve aile bireylerinin korunmasını amaçlayan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair kanun ve İstanbul Sözleşmesine yönelik bilgi verdi. Ataselim ve Bozkurt Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bireylerin ve belediyelerin üzerine düşen görevleri anlattı, belediye çalışanlarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'de kadına yönelik şiddete ilişkin veriler paylaşan ve Eylül ayında 53 kadının öldürüldüğünü aktaran Fidan Ataselim bu konuda belediyelerin de üzerine düşen görevler olduğunun altını çizdi. Ataselim, “Belediyelerin nüfusları oranında sığınma evi açmaları gerekiyor. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği birimi ve kadın dayanışma merkezilerinin açılması, belediyelerin bütün yönetim organlarında kadınların katılımları ile ilgili düzenlemelerin yapılması bu alanda atılabilecek önemli adımlar. Öte yandan belediyeler kadın haklarına yönelik bilgilendirme amaçlı eğitimler düzenleyebilir, 6284 sayılı Koruma Kanunu ve İstanbul Sözleşmesi'nin içeriği ile ilgili halka açık toplantılar düzenleyebilir. Belediyeler kreş hizmeti verebilir, kadınlara istihdam sağlayabilir.” diye konuştu.

Eğitimde kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun hazırladığı broşürler de dağıtıldı. Broşürlerde yer alan bilgiler şöyle:

"Kadına yönelik şiddet karşısında yapılabilecekler

- Şiddete uğruyor, tehdit ediliyor, rahatsız ediliyorsanız 6284 sayılı Koruma Kanunu'ndan yararlanabilirsiniz.

- En yakın polis, jandarma, aile mahkemesi, savcı, valilik, kaymakamlığa veya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi(ŞÖNİM)'e giderek başvurabilirsiniz.

- 155 Polis, 156 Jandarma, 183 Aile Bakanlığı hatlarını arayabilirsiniz.

- Polis koruma görevini yerine getirmiyor veya başvuru işlemlerinizde engellerle karşılaşıyorsanız 05050041198 no'lu telefondan Kadın Meclisleri ve Platformuna ulaşabilir, haklarınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

6284 Sayılı Kanun ile yararlanabileceğiniz haklar

- En az 1 ay süreyle şiddete uğrayan kişinin size yaklaşmaması

- Size ve çocuklarınıza ‘barınma yeri' sağlanması

- İşyerinizin değiştirilmesi

- Çocuklarınızın velayetinin geçici olarak size verilmesi

- Sizin ve çocuklarınızın kimlik belgelerinin değiştirilmesi

- Koruma süresi boyunca maddi yardım verilmesi

- Şiddet uygulayan kişinin sizi telefon veya internet aracılığıyla rahatsız etmemesi".