Kadıköy Çizgi Festivali başlıyor

Kadıköy Çizgi Festivali, 23 Eylül'de Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda başlıyor. Festival, çizer söyleşilerinden canlı çizimlere, sergilerden mezatlara kadar birbirinden renkli etkinliklerle 25 Eylül'e kadar devam edecek.

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Çizgi Festivali, 23-25 Eylül tarihleri arasında Yoğurtçu Parkı'nda ücretsiz olarak gerçekleşecek. 30'a yakın yayınevi ve kurumun katılımcı olacağı festivalde stantlar üç gün boyunca 13.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor olacak. Festival, 23 Eylül Cuma günü “İllüstratörün Hayatta Kalma Rehberi - Modül 5: Sözleşme Şart Ama Nasıl?” başlıklı söyleşiyle başlayacak. Saat 18.00'deki etkinlikte Av. Haluk İnanıcı, Av. Ceren Küpeli ve Nurgül Şenefe'nin yapacağı konuşmanın ardından, saat 21.00'de “Dune: Çöl Gezegeni” filmi ile sona erecek. İkinci günün programında saat 14.00'te Maltepe Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğrenci Filmleri'nin animasyon seçkisi yer alıyor. Programda gün boyunca pek çok canlı çizim etkinliği de olacak. Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'nin organize ettiği Ayşe Türemiş, Oytun İdil, Zeynep Alparslan'nın konuşmacı olacağı “Hayatımız Çizgi Roman” başlıklı söyleşi saat 18.00'de Ümit Kireççi moderatörlüğünde gerçekleşecek. İkinci günün son söyleşisini ise Devrim Kunter ve Suat Duman yapacak. Söyleşi saat 19.30'da “Çizgi Roman ve Polisiye” temasıyla olacak. Gün boyu sürecek olan çizim ve boyama atölyeleri, saat 21.00'deki “Senin Adın” adlı renkli animasyon gösterimiyle sona erecek.

Çizgi roman mezatı

Festivalin son gününde de yine Maltepe Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencilerinin filmlerinden oluşan animasyon seçki saat 14.00'te çizgiseverlerin beğenisine sunuluyor. Saat 15.00'te Özgür Yıldırım'ın canlı çizim etkinliği olacak. Çok sayıda çizerin imza gününe ev sahipliği yapacak olan festivalde bir de mezat olacak. Çizgi Roman Okurları Derneği'nin 15.00 - 18.00 saatleri arasında yapacağı mezatta sunumları Altan Biçen, Güngör Uzun ve Hüsnü Çoruk yapacak, moderatörlüğü de Emre Demirkol üstlenecek. Çizgi Roman Okurları Derneği'nin saat 16.00'da yapacağı “Bir Otakunun (anime/mangaya özel ilgi duyan insanlar için kullanılan Japonca terim) Koleksiyonu” başlıklı söyleşiyi Önder Çakı yönetecek, Dr. Ahsen Özakkaş konuşmacı olarak katılacak. Saat 17.00'deki “Çizer Sohbeti”nde ise Burak Şentürk ve Emrah Ablak olacak. Animasyonun dünü, bugünü ve geleceğinin ele alındığı, Maltepe Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nün organize ettiği söyleşi saat 18.00'de. Söyleşinin konuşmacıları Ateş Benice (Animatör - Yönetmen), Dr. Öğr. Üyesi Emre Zengineken (MAU ÇFA), Hüseyin Bulut (Animatör - Yönetmen), Doç. Dr. Müjgan Yıldırım (MAU ÇFA Böl. Bşk.) ve Prof. Dr. Selçuk Hünerli (İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü) olacak. Günün son söyleşisinde dövme ve illüstrasyon ilişkisi ele alınacak. İllüstratörler Platformu'nun Nurgül Şenefe'nin moderatörlüğünde saat 19.30'da yapacağı “Sanatın Bedende Akışı” temalı, Esra Kürtür,Venüs Ezgi Kurtoğlu, İlyas Algın konuşmacı olacak. Festivalin son günü saat 21.00'de “Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında” adlı film gösterimiyle kapanışını yapacak.

Yetişkinler ve çocuklar için atölyeler

Festival boyunca yetişkinler ve çocuklar için çizim, kolaj ve geri dönüşüm gibi konularda atölyeler düzenlenecek.10 kişi ile sınırlı olan atölyelere kayıtlar stantlarda yapılacak.

Kadıköy Çizgi Festivali, üç sergiye de ev sahipliği yapacak

Çizgi Roman Okurları Derneği'nin düzenlediği “Çizgi Romanı Yaşatanlar ”sergisi, İllüstratörler Platformu'nun düzenlediği “Genç Yeteneklerin Gözünden: Kent, Yaşam, İstanbul” sergisi, son olarak Karikatürcüler Derneği tarafından hazırlanan, 3 ay önce yaşamını kaybeden usta karikatürist Latif Demirci anısına düzenlenecek olan “Latif Sergi” festival boyunca ziyaretçilerini bekliyor olacak.