Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başlıyor

Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl 18'incisini düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali 16 Temmuz'da Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da başlıyor. Çocuklar her akşam saat 21:00'de başlayacak ve 2 hafta sürecek festival boyunca yıldızlar altında tiyatro izlemenin keyfini yaşayacak.

Kadıköy Belediyesi'nin gelenekselleşen Çocuk Tiyatro Festivali 16 Temmuz Salı günü başlıyor. 14 gün boyunca farklı oyunlarla çocuk izleyicinin karşısında olacak festival 29 Temmuz Pazartesi akşamı son bulacak.

Davetiyeler kültür merkezlerinde

Uzun kuyruklar oluşmaması için davetiye usulü katılımın mümkün olacağı festival için davetiyeler, her oyunun etkinlik günü saat 14.00 - 18.30 arası Kadıköy Belediyesi'nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi ve Süreyya Operası gişelerinden temin edilebilir.

Festival Altınok Çocuk Tiyatrosu'nun sergileyeceği “Sihirli Oyuncaklar” adlı müzikalle başlayacak ve TiyatrOPS'un “Renk Renk Ülkesi” adlı oyunla son bulacak.

Festivalde sahnelenecek oyunlar şöyle:

16 Temmuz Salı

Sihirli Oyuncaklar Altınok Çocuk Tiyatrosu 3+

17 Temmuz Çarşamba

Küçük Prens Anyamanya Kumpanya 7+

18 Temmuz Perşembe

Tavşan Aranıyor Atta Festivali 3+

19 Temmuz Cuma

Oyun Avcısı Tiyatro Bozok 3+

20 Temmuz Cumartesi

Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu Çizgi Kukla Tiyatrosu 3+

21 Temmuz Pazar

Kaplumbağa ve Tavşan İstanbul Çocuk Sanat 3+

22 Temmuz Pazartesi

Merhaba Gölgem Mask-Kara Tiyatrosu 5+

23 Temmuz Salı

Canavar Var mı Yok mu? Ginko Tiyatro 4+

24 Temmuz Çarşamba

Rapunzel ile Beyaz Atlı Prensi Sarıyer Sanat Tiyatrosu 4+

25 Temmuz Perşembe

Ormanın Şarkısı Tiyatro Alkış 3+

26 Temmuz Cuma

Soğuktan Korkmayan Tek Kuş Tiyatro Gülgeç 5+

27 Temmuz Cumartesi

Ödlek Aslan Müzikali Tiyatro Kronik 3+

28 Temmuz Pazar

Kurbağa Prens Uygur Çocuk Tiyatrosu 3+

29 Temmuz Pazartesi

Renk Renk Ülkesi TiyatrOPS 3+