Kadıköy Defne Park Çocuk Kitapları Şenliği kapılarını açtı

Kadıköy'de 5 gün sürecek Defne Park Çocuk Kitapları Şenliği başladı. Çok sayıda çocuğun katıldığı şenlikte, atölyelerden film gösterimine, imza etkinliklerinden sahne gösterimlerine kadar pek çok etkinlik gerçekleştirildi.

Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen Defne Park Çocuk Kitapları Şenliği kapılarını açtı. 5 gün sürecek şenliğin ilk gününde vatandaşlar çocuklarıyla birlikte yoğun katılım sağladı. Çok sayıda yayınevinin de yer aldığı şenlikte atölyelerden film gösterimine, imza etkinliklerinden sahne gösterimlerine kadar pek çok etkinlik düzenlendi. Şenlikte manga, geri dönüşüm, karikatür, karakter tasarımı ve çizgi roman atölyeleri çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Öte yandan minik okurların hem eğlenecekleri hem de öğrenerek vakit geçirebilecekleri şenlikte alana kurulacak olan Kitap Ağacı'na bırakılacak olan kitaplar, Bütün Çocuklar Bizim Derneği aracılığıyla Anadolu'da bulunan çocuklara gönderilecek.

"5 gün boyunca etkinliğimiz devam edecek"

Etkinliğe ilişkin konuşan Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alişan Çapan, "Geçtiğimiz aylarda Defne Park'ta bir çocuk kütüphanesi açmıştık. Ayrıca Kozyatağı'nda çocuklar için düzenlediğimiz bir kitap şenliği vardı. Kitap şenliğine yoğun bir talep oluyordu. Biz hem yeni açılan kütüphanemizi biraz daha tanıtmak hem de şenliğimizi açık alanda yapmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. 5 gün boyunca etkinliğimiz devam edecek. Çeşitli atölye faaliyetleri olacak. Yayınevlerimiz burada. Heyecanlıyız, ümitliyiz" diye konuştu.

"Okullar tatile girdiği için kitap almak istiyorduk"

Etkinliğe çocuğuyla birlikte katılan vatandaşlardan Suzan Tekin, "Öncelikle Kadıköy Belediyesi'ne böyle bir etkinlik düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz. Tam yaz dönemi gelmişti okullar tatile girdiği için kitap almak istiyorduk. Çocuğumla buraya gelerek kendisi, inceleyerek istediği kitapları aldı. Ayrıca etkinliğin bu kadar yakınımızda olması bizi fazlasıyla mutlu etti" dedi.