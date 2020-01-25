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Kadıköy, depremin ardından yaraları birlikte sarıyor

Kadıköylüler, Elazığ ve Malatya’yı vuran 6.

Kadıköylüler, Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kadıköy Belediyesinin başlattığı “Kadıköy Paylaşıyor” yardım kampanyasına katkıda bulunmak için Kadıköy Belediyesinin Hasanpaşa'da bulunan binasına akın etti.


Kadıköy Belediyesinin sosyal medya hesaplarından akşam saatlerinde yapılan yardım çağrısına katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren belediyeye yardım malzemesi taşıyor. Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Kadıköy Paylaşıyor” kampanyasında acil ihtiyaçlar gözetilerek, bot, mont, battaniye gibi kışlık kıyafetlerin yanı sıra bebek bezi, hijyenik ped gibi malzemeler toplanıyor. Vatandaşların belediyeye ve dış birimlere getirdiği malzemeler, belediye personeli tarafından tasnif edilerek kolileniyor.



Fenerbahçe - Başakşehir maçına gelen taraftar için yardım toplama noktası


Bugün Fenerbahçe - Medipol Başakşehir arasında saat 20.00'de gerçekleşecek maç öncesinde taraftarların ulaştırmak istedikleri yardım malzemelerini almak üzere Yoğurtçu Parkı girişine de toplama noktası oluşturuldu. Kadıköy Belediyesi, taraftarların getirdikleri malzemeleri bu noktada toplayacak.


Öte yandan, depremin hemen ardından Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımının (BAK Kadıköy), arama kurtarma alanında eğitimli 25 kişiden oluşan personeli ile birlikte 2 tane tam donanımlı arama kurtarma aracı da Elazığ'a ulaştı. Ekip üyeleri arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

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