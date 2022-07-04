Kadıköy Kalamış Yaz Festivali'nde film gösterimine büyük ilgi

Kadıköy'de yıl ikincisi düzenlenen Kalamış Yaz Festivali Charlie Chaplin'in “Sirk” filmi orkestra müziği eşliğinde film gösterimi sanatseverler ile buluştu. Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ”34 konser ve 17 film sanatseverlerle buluşacak” dedi.

Kadıköy Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Kalamış Yaz Festivali sanatseverler ile buluştu. Kalamış Atatürk Parkı içerisinde bulunan alanda düzenlenen festivale sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Kadıköy'de 51 gün boyunca devam edecek olan festivalde 34 konser, 17 film gösterimi sanatseverlerin beğenisine sunulmaya başlandı. Orkestra müziği eşliğinde film gösterimi yapılan Kalamış Yaz Festival'de ilk film Charlie Chaplin'in “Sirk” filmi ile başladı. Film gösterimine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Festival 1 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında Kalamış Atatürk Parkı'nda sanatseverleri ağırlamayı sürdürecek.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Yaz festivalinin bu sene 2'ncisini düzenliyoruz. Geçen sene pandemi koşullarına uygun olarak ortamı düzenlemiştik. Bu sene pandemi koşullarına riayet ederek festivalimizi başlattık. Bugün 2'nci günümüz Nazan Öncel konseri ile başladı. Festivalimiz 30 Ağustos'a kadar devam edecek. 34 konser 17 film gösterimi olacak. Bugün Charlie Chaplin'in “Sirk” filmini hep beraber izleyeceğiz. Film izlerken canlı orkestra eşliğinde film izlenecek. Hem Kadıköy hem de İstanbul'dan misafirlerimizi bekliyoruz “ dedi.

Etkinliğe katılan Mehmet Arslan,” Sosyalleşme anlamında çok güzel bir ortam oluşturulmuş. Güzel bir etkinlik bu tür etkinliklere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu tarz etkinliklere ne kadar çok katılırsak bu tarz etkinliklerin daha fazla olacağını düşünüyorum “ şeklinde konuştu.

Ersin Eren ise,” Çok güzel bir etkinlik oluyor. Bizde bugün katıldık. Hem deniz havası alıyoruz hem de beğendiğimiz müzik dinletilerini izliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir program fırsat buldukça daha sık gelmeyi düşünüyoruz “ ifadelerini kullandı.