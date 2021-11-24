Kadıköy metrosunda dehşete düşüren görüntü

Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, diğer yolcuların yaşanan olaya tepki göstermemesi dikkat çekti.

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seferini gerçekleştiren metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu. Yaşanan o korku dolu dakikalar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.