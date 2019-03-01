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Kadıköy Uzunçayır Kavşağı'nda çelik kirişlerin montajına başlanacak

İBB’nin Kadıköy Uzunçayır Kavşağı’nda yaptığı viyadük inşaatında çelik kirişlerin montajına başlanıyor.

İBB'nin Kadıköy Uzunçayır Kavşağı'nda yaptığı viyadük inşaatında çelik kirişlerin montajına başlanıyor. D-100 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dönen kavşak kolunda yapılacak çalışma nedeniyle, bu gece trafik Göztepe Kavşağı'ndan verilecek.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesindeki trafiği rahatlatmak amacıyla Uzunçayır Kavşağı'nda viyadük inşaatına hızla devam ediyor. İş kapsamında viyadük ayaklarının yüzde 70'i tamamlandı. Viyadüğe çelik kirişlerin monte edilmesine bu gece başlanacak. Bu nedenle, Uzunçayır Kavşağı mevkisinde, D-100 karayolu Harem-Ankara istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dönen kavşak kolu, 02.03.2019'te 23.30 ile 03.03.2019'te 06.00 saatleri arasında (bu gece) trafiğe kapatılacak. Sürücülerin bu gece 23.30 ile 06.00 saatleri arasında Uzunçayır Kavşağı yerine Göztepe Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor.

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