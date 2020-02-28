Kadıköy yasta

Kadıköy Belediyesi İdlib'teki hain saldırı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından etkinliklerini iptal etti.

Belediyenin kurumsal hesaplarından yapılan yazılı açıklamada: "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 28, 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerindeki tüm etkinliklerimiz iptal edilmiştir. 2 Mart tarihindeki Kraliçe Lear film gösterimi ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir" sözlerine yer verildi.