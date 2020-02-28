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Kadıköy yasta

Kadıköy Belediyesi İdlib’teki hain saldırı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından etkinliklerini iptal etti.

Kadıköy Belediyesi İdlib'teki hain saldırı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından etkinliklerini iptal etti.


Belediyenin kurumsal hesaplarından yapılan yazılı açıklamada: "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 28, 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerindeki tüm etkinliklerimiz iptal edilmiştir. 2 Mart tarihindeki Kraliçe Lear film gösterimi ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir" sözlerine yer verildi.

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