Kadıköy, Zafer Bayramı'nı kendini yaraşır şekilde kutluyor

yılı Kadıköy'de coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy Belediyesi tarafından “Bu Zafer Hepimizin' sloganıyla klasik otomobiller ve araçlardan oluşan konvoy ile kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Fikirtepe'de sosyal mesafeli Zafer Alayı düzenlenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy Belediyesi tarafından “Bu Zafer Hepimizin' sloganıyla Kadıköy'de coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos Pazar günü saat 11.30'da Kalamış'tan hareket edecek Zafer Tırı'na İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD) bir döneme damgasını vurmuş nostaljik arabaları eşlik edecek. Zafer Bayramını kutlamak isteyen yurttaşlar, arabaları, motosikletleri ve bisikletleriyle konvoya katılabilecek. Bağdat Caddesi boyunca ilerleyecek konvoy Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda son bulacak.

Fikirtepe'de zafer alayı

Kutlamalar kapsamında saat 20.00'de de Fikirtepe Mandıra Caddesinde sosyal mesafe kurallarına uygun Zafer Alayı düzenlenecek. Merdivenköy'de bulunan Kadıköy Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi önünden başlayacak kortej, Fikirtepe Köprüsünde son bulacak.

'Zaferimizi kutlamaya Pandemi engel değil'

Kadıköy'de düzenlenecek etkinlikle ilgili konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Pandemi döneminde zor ve dikkatli olmamız gereken günlerden geçiyoruz. Ancak bu Zafer Bayramımızı kutlamamıza engel değil. Nasıl 23 Nisan'ı, 19 Mayıs'ı evlerimizden, balkonlarımızdan coşku ile kutladıysak, 30 Ağustos'u da araçlarımızla yine coşkuyla kutlayacağız. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak zafer alayı düzenleyeceğiz. Kadıköy'deki Zafer Bayramı kutlamalarına yurttaşlarımız da araçları ile eşlik edebilir, bu coşkuyu bizimle paylaşabilir” dedi.