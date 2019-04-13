Kadıköy'de 1 milyar 197 milyon TL'lik derbi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılılar önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılılar; kadrosunda yer alan futbolcuların toplam değeri 93 milyon 500 bin Euro ile ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosundaki futbolcuların değeri ise 90 milyon 100 bin Euro ve ligde ikinci sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 197 milyon.

Sahanın en değerlisi Victor Moses olacak

Fenerbahçe'nin devre arasında İngiliz ekibi Chelsea'den kadrosuna kattığı Victor Moses, 14 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Moses, derbide oynaması durumunda sahanın da en değerli futbolcusu olacak. Sarı-lacivertlilerde Moses'ı 10 milyon Euro ile Islam Slimani takip ediyor. Galatasaray'da ise en değerli isim 12 milyon Euro piyasa değeri olan Badou Ndiaye. Ndiaye'yi 10 milyon Euro ile Henry Onyekuru ve Kostas Mitroglou takip ediyor. Ligde gol krallığında zirvede yer alan sarı-kırmızılıların Senegalli forveti Mbaye Diagne'nin piyasa değer ise 8 milyon Euro.

Kalecilere bakıldığı zaman Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın değeri 5 milyon Euro olurken, bu sezon Fenerbahçe'nin kalesini ligde 16 maç ile en fazla koruyan isim olan Harun Tekin'in ise güncel piyasa değeri 2 milyon 250 bin Euro.