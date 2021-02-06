İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadıköy'de 100 yıllık ağaç kesim gerginliği

Kadıköy’de inşaat alanındaki fıstık çamı ağacının kesilmesine mahalleli tepki gösterdi.

Kadıköy'de inşaat alanındaki fıstık çamı ağacının kesilmesine mahalleli tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinin tepkisinin ardından ağacı kesenler hızla kaçarken o anlar kameraya yansıdı.


Olay, Caddebostan Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta bulunan bir bina depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Arsanın çevresi güvenlik amaçlı demir bariyerlerle çevrildi. İnşaat çalışanları olduğu öne sürülen kişiler arsa içerisinde bulunan 100 yıllık fıstık ağacını kesti. Şahısların fıstık ağacını keserek kaçması görüntülere yansıdı. Mahalle sakini duruma tepki gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.