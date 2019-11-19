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Kadıköy'de 15 katlı apartmanda yangın paniği

Kadıköy’de 15 katlı apartmanın 2.

Kadıköy'de 15 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Evden mahsur kalan yatağa bağımlı hasta kadını itfaiye ekipleri kurtarırken, dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Sinan Sokak üzerinde bulunan 15 katlı apartmanın 2. katındaki bir dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların sardığı evde mahsur kalan yatağa bağımlı hasta Sacide Aydın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa teslim edildi. Dumandan etkilenen kadına ambulansta ilk müdahale yapıldı. Üst katta oturan yaşlı bir adam da yoğun dumandan etkilendi. İki kadın da ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binada maddi hasar meydana geldi.

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