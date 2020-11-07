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Kadıköy'de 1834 taraftar maçı izledi

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Ülker Stadyumu’nda oynanan müsabakayı 1834 biletli seyirci takip etti.

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1834 biletli seyirci takip etti.


Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Konyaspor mücadelesini 1834 biletli seyirci izledi. Maraton Alt, Fenerium Alt ve kale arkalarında yeni yapılan loca bölgelerinde sarı-lacivertli 1834 taraftar yer alırken, iki hafta önce oynanan Trabzonspor mücadelesinde 1200 taraftar bulunuyordu.

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