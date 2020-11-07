Kadıköy'de 1834 taraftar maçı izledi

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1834 biletli seyirci takip etti.

Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Konyaspor mücadelesini 1834 biletli seyirci izledi. Maraton Alt, Fenerium Alt ve kale arkalarında yeni yapılan loca bölgelerinde sarı-lacivertli 1834 taraftar yer alırken, iki hafta önce oynanan Trabzonspor mücadelesinde 1200 taraftar bulunuyordu.