Kadıköy'de 19 Mayıs klasik otomobiller eşliğinde kutlandı

Kadıköy Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Klasik otomobil konvoyları, bandolar, bisiklet turları, konserler, danslar ve daha birçok etkinlikle Kadıköylüler doyasıya eğlendi.

19 Mayıs, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy'de coşkuyla kutlandı. Kadıköy Belediyesi, her yaştan vatandaşın bayramın coşkusunu ve sevincini doyasıya yaşaması için birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı bir program hazırladı. Kutlamalar, Kadıköy Belediye Başkanlığı binası önünden hareket eden klasik otomobil konvoyu ile başladı. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği konvoyda bayraklarla süslenen onlarca klasik otomobil, sahil yolundan Bağdat Caddesi'ne çıktı. Renkli görüntülere sahne olan konvoya Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

Konvoyun ardından Kalamış'tan startı verilen bisiklet turu gerçekleşti. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurdaki bisiklet turunda her yaştan vatandaş, Cumhuriyet için pedal çevirdi. Kalamış Atatürk Parkı'nda gün boyu devam edecek DJ performanslarının yanı sıra zeybekten zumbaya kadar birçok farklı dans gösterileri gerçekleşti. Yaşları 65 ile 84 arasında değişen dansçılardan oluşan Parlak Şapkalılar Dans Ekibi de 19 Mayıs'ta Kalamış Atatürk Parkı'nda bir gösteri düzenledi. Ayrıca Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Sanat Merkezi öğrencilerinin kurduğu Acapella Khalkedon grubu mini bir konser verdi. Kutlamalar çerçevesinde sürpriz sanatçılar da canlı performanslarla Kadıköylülere müzik ziyafeti yaşattı.

Etkinliğe katılan bir klasik araç sahibi, “2000'den beri konvoyumuzu dolaştırıp arabalarımızı bu şenliğe katıyoruz. Çok mutluyuz bugünleri gördüğümüz için, bugünlerde beraber olduğumuz için” dedi.

Etkinliğe katılan bir vatandaş da, “Bugün 19 Mayıs, bu etkinlikte çok güzel. Atamızı anıyoruz. Duygulandığım için çok fazla bir şey diyemiyorum” dedi.

Bisiklet yarışına katılan vatandaş, “Çok mutluyuz. Nice mutlu bayramlara” dedi.