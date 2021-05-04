Kadıköy'de 19 Mayıs kutlamaları masa tenisi turnuvasıyla başlıyor

Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. Turnuva 18 Mayıs Salı, 10.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Kadıköy Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası Kalamış Gençlik ve Spor Kompleksi'nde başlıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 18 Mayıs Salı, saat 10.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek turnuvaya 12 yaş üstü herkes Kadıköy Belediyesi'nin internet sayfasında yer alan başvuru formunu doldurarak katılabiliyor. Son başvuru tarihi 15 Mayıs Cuma olan turnuva 300 kişilik kontenjanla sınırlı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu işbirliğiyle gerçekleşecek turnuvaya masa tenisine gönül vermiş antrenörlerin bir araya gelerek kurduğu KBB Masa Tenisi - Table Tennis Organizations (TTO) da ödül ve raketleri temin ederek destekte bulunuyor.

Kadıköy Belediyesi'nin Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy sloganıyla ilçede sürdürdüğü bütün spor etkinlikleri pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştiriliyor. Bu kurallara uygun olarak düzenlenecek turnuvaya katılımda da HES Kodu'nu gösterme zorunluluğu olacak.