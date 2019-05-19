Kadıköy'de 19 Mayıs'ın 100. yılında fener alayı

Yıl Yürüyüşü'ne katılan binlerce vatandaş, Bağdat Caddesi boyunca ellerinde Türk bayraklarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kadıköy Belediyesi, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılında, Kadıköylüleri 100. Yıl Yürüyüşü'nde bir araya getirdi. Saat 18.00'da Suadiye'de toplanmaya başlayan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu. Göztepe Parkı'na kadar yürüyen vatandaşlara Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşlik ederken, yürüyüşün bitiş noktasında kısa bir konser verildi. Konserin ardından kürsüye çıkan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kendisini bekleyen binlerce vatandaşa hitap etti. Başkan Odabaşı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs, Anadolu'nun özgürlük türküsünü söylemeye başladığı tarihtir. 19 Mayıs işte bu yüzden hep genceciktir. Hep genç kalacaktır. Yüzüncü yılında biz bu onurlu yürüyüşün bir parçasıyız. Bugün o yürüyüşü hissetmek için omuz omuza verdik, yürüdük, şarkılarımızı söyledik. Ne mutlu onların düşünü paylaşanlara ve sahip çıkana. 19 Mayıs bizim için hem bayram, hem mücadele günüdür. 100 yıl önce başlayan tüm engellemelere rağmen kök salan devrimci geleneğimizin başlangıç ateşidir. 100 yıllık onurlu yürüyüşümüz bize ilham vermeye devam ediyor. Samsun'da başlayan bu onurlu, gururlu yolculuğu geleceğe taşımak bizim için en büyük hedeftir. Asla umutsuz olmayacağız. Asla çaresiz olmayacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz Kadıköy'üz. Yurdumuzu bağımsız, özgür ve geleceğe güvenen bir hale getirene kadar durmayacağız, çalışacağız. 19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ona inanan arkadaşlarına ve Anadolu'nun mazlum halkına bir mesaj vermişti. Hep aynı umutla bize seslendi. Biz de yürüyoruz, iyimserlik ve yurtseverlikle. Her adımda onlara minnet ve saygı duyarak.”