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Kadıköy'de 19.19'da İstiklal Marşı coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, saatler 19.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, saatler 19.19'u gösterdiğinde Kadıköylüler tek bir yürek olup, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.


Kadıköy Belediyesi'nin pandemi önlemleri gözetilerek düzenlediği, gün boyu süren 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Saatler 19.19'u gösterdiğinde 19 Mayıs Tırı'ndan İstiklal Marşı yükseldi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'yla birlikte Kadıköylüler evlerinin pencerelerinden, balkonlarından saygı duruşuna geçerek İstiklal Marşı'nı okudu.

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