Kadıköy'de 2. Atıksız Yaşam Dükkanı açıldı

Atıksız Yaşam Dükkanı'nın 2.si Caddebostan Kültür Merkezi'nde açıldı. Açılışa Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'da katılım sağladı. Başkan Odabaşı, eğitmen eşliğinde geleneksel yöntem ile kağıt yapımını uygulamalı olarak vatandaşlara anlattı.

Kadıköy Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen ve Türkiye'nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması olan Atıksız Yaşam Dükkanı'nın 2. si Caddebostan Kültür Merkezi'nde açıldı. Açılış törenine başta Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Açılışa katılım sağlayan vatandaşlara geleneksel yöntemlerle kağıt yapımı uygulamalı olarak gösterildi. Vatandaşların konuya ilişkin merak ettiği sorular cevaplandırıldı.

Üretici ve tüketici buluşuyor

İlki Feneryolu Sabit Pazar'ında açılan Atıksız Yaşam Dükkanları, tek kullanımlık ürünler yerine uzun ömürlü ürünleri öne çıkararak ambalajsız ve ekolojik ürünlere erişim imkanı sunuyor. Aynı zamanda döngüsel ekonomiyi destekleyen Atıksız Yaşam Dükkanları tüketiciyle, üreticiyi de buluşturuyor.

“Kadın kooperatifleriyle işbirliği içerisine giriyoruz”

Açılış programında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bu dükkanları açmamızın en temel nedeni çevre kültürünü, bilincini Kadıköy'de oluşturabilmek. Tabi ki bunu yaparken de Anadolu'nun değişik yerlerindeki kooperatiflerle özellikle kadın kooperatifleriyle işbirliği içerisine giriyoruz. Oradan ürünleri getirerek burada Kadıköylülerle buluşturuyoruz. Burada satılan hiçbir ürün atık üretmiyor. Atık üretmediğinden dolayı burası ekonomiye kazandırıyor, çöp üretme noktasında bizim elimizi de kolaylaştırıyor. Bu dükkanlar Kadıköy'ün geleceğine yapılan bir yatırım. Bugün bu dükkanlarımızın ikincisini açıyoruz. Arkadaşlarımız sayılarını arttırmak için çalışıyorlar. Şu an için Suadiye'de bir dükkanın daha oluşturulması aşamasındayız. Bu dükkanlarımız Kadıköy'ün diğer mahallelerinde de açılmaya devam edecek” diye konuştu.