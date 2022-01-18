Kadıköy'de 25 metreden metro inşaatına düşen işçi ağır yaralandı

Kadıköy'de metro inşaatında çalışan forklift sürücüsü kum yüklediği sırada dengesini kaybederek, kullandığı forkliftle 25 metre yükseklikten metro inşaatına düştü. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik kurtarma çalışmaları sonrasında kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Çalışma yapan işçinin düştüğü 25 metrelik metro inşaatı havadan görüntülendi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kadıköy'de Erenköy Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesinde bulunan Metro inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metro inşaatı çalışması sırasında Serhat Erdoğan, forkliftle kum attığı sırada dengesini kaybederek 25 metro yükseklikten metro inşaatındaki boşluğa çakıldı. Kullandığı forkliftle boşluğa çakılan işçi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri 30 dakikalık çalışma sonrası yaralı işçiyi düştüğü boşluktan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri çevredeki hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Öte yandan metro inşaatının olduğu bölgede uzun trafik kuyrukları oluştu. Öte yandan kaza alanı drone ile havadan görüntülendi.

Yaşanan kaza esnasında olay yerinde bulunan Sevgi İşveren, “İşçi arkadaş ilk kumu boşalttı. İkinci kumu da boşaltırken aracın dengesini koruyamadı. Yuvarlanarak boşluğa düştü. Avazım çıktığı kadar bağırdım” diye konuştu.