Kadıköy'de 3 farklı işyerinde yaşanan hırsızlık kamerada

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 3 ayrı işyerinden hırsızlık yapan zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, 3 farklı işyerinde yapılan hırsızlık olayına ile ilgili çalışma başlattı. Bostancı PMA idaresinde gerçekleşen evden, Macbook Pro marka laptop, gitar ve 10 YK 685 Plakalı Vespa marka motosiklet çalındı. Olayın 2. gününde ise Göztepe PMA idaresinde gerçekleşen işyerinden 2 adet Macbook laptop çalındığını ve olayın 3. gününde ise İskele PMA İdaresinde gerçekleşen işyerinde HP marka yazıcı, 2 adet kahve makinesi, Bosch marka matkap çalındığı ve olayın 4. gününde ise Bostancı PMA İdaresinde gerçekleşen işyerinde 1 adet Apple Macbook Pro laptop, 1 adet Lenovo marka laptop bilgisayarın çalındığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler inceledikleri güvenlik kamerasından hırsızlık konularını gerçekleştiren şahsın B.İ. olduğunu tespit etti. 5 ayrı suçtan (2 Adet Evden Hırsızlık, 6 Adet Açıktan Hırsızlık, 1 Adet Oto Hırsızlığı, 2 Adet Mala Zarar Verme, 1 Adet Uyuşturucu Madde Kullanmak) kaydı olduğu tespit edilen B.İ. yakalandı. Yapılan sorgusunda yoklama kaçağı olduğu anlaşılan zanlı gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.