Kadıköy'de 37 bin 385 taraftar yer aldı

Süper Lig'de Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakayı 37 bin 385 biletli seyirci takip etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 37 bin 385 taraftar takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde maç boyu takımlarına destek verirken, misafir tribününde kendilerine ayrılan bölümde 1.500 Ankaragücü taraftarı müsabakayı izledi.