Kadıköy'de 39 bin 425 seyirci

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 39 bin 425 biletli seyirci takip etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar müsabakaya yoğun ilgi gösterirken, Konya taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı. Bu mücadeleyi statta 39 bin 425 biletli seyirci takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına tezahüratlarıyla destek verirken, farklı galibiyetten ve oynadıkları oyundan dolayı mutlu oldukları gözlendi.