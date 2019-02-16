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Kadıköy'de 39.221 seyirci

Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasını 39 bin 221 biletli seyirci takip etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasını 39 bin 221 biletli seyirci takip etti.


Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleye 39 bin 221 seyirci geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar desteklerini tezahüratlarla sürdürürken efsane futbolcuları Alex de Souza'ya da ayrı sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan Konyasporlu taraftarlarda deplasman tribününü tamamen doldurdu.

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