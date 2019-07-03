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Kadıköy'de 4 katlı binada yangın

Kadıköy’de bir binanın 4.

Kadıköy'de bir binanın 4. katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen bir vatandaş ile itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.


Kadıköy Fenerbahçe Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği sırada bir vatandaş ile bir itfaiye eri yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulansta müdahale yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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