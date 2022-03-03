Kadıköy'de 8 Mart'a özel "Akdeniz Kadınları" programı

Barış Manço Kültür Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel “Akdeniz Kadınları, Türkiye” adlı belgesel gösterimi ve seminere ev sahipliği yapıyor. Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Cervantes Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen program 8 Mart Salı günü saat 20.00'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde.

Kadıköy Belediyesi ile İstanbul Cervantes Enstitüsü arasında Kasım 2020 yılında ortak kültürel ve akademik etkinlikler düzenlenmesi konusunda bir iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol çerçevesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen program gazeteci Sonia Marco'nun “Akdeniz Kadınları, Türkiye” adlı belgesel gösterimiyle başlıyor. Marco'nun kendi orijinal fikri olan “Akdeniz Kadınları, Türkiye” belgeseli, toplum ve ülkelerin koşulları doğrultusunda, günümüz Akdeniz kadınlarının yaşantısından kesitler sunuyor. Belgeselde Akdenizli kadınlarla, yaşadıkları yerlerde yapılan röportajlar, bu kadınların endişeleri, çalışmaları, yaşamsal hedefleri ve çağdaş kadının vizyonuna dair örnekler perdeye yansıyor. Serinin ilk belgeseli olan “Akdeniz Kadınları, Türkiye” belgeseli sosyolojik anlamda da, birbirinden farklı kuşak ve geçmişten gelen, İstanbul'un farklı yerleşim yerlerinden Türk kadınlarının eğitim, popüler kültür, kurumsal temsil ve işgücü piyasası gibi farklı alanlardaki konumunu irdeliyor. Belgesele röportajlarıyla aşçı ve yazar Mimunt Hamido, sosyoloji bölüm başkanı Dr. Nilüfer Narlı, iş kadını Ceren Çerçiler, reklam direktörü İlkay Gürpınar, filolog ve araştırmacı Nesrin Karavar, Avukat Hürrem sönmez ve yardımcısı Fatma Tosun katkı sağlıyor. Program Sonia Marco ve belgesele katkı sunan kadınlarla farklı vizyon, görüş ve projeler üzerine yapılacak seminerle son bulacak.

İspanyolca dilindeki belgesel Türkçe altyazılı olacak ve seminer simultane çeviri ile gerçekleşecek. Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde 8 Mart Salı günü saat 20.00'de gerçekleşecek programa katılım ücretsiz.