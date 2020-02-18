Kadıköy'de 9 katlı apartmanda yangın paniği

Kadıköy'de 9 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Maddi hasarın meydana geldiği yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Kadıköy Feneryolu Kuyubaşı Sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.