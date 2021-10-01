Kadıköy'de akılalmaz kaza

Kadıköy'de, beton mikseri sürücüsü park halinde olan araçlara çarptığını fark ederek aracından aşağı indi. Sürücü, araçtan indiği esnada geriye kayan beton mikseri ile park halindeki otomobil arasında sıkıştı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kadıköy Erenköy Mahallesi Nimet Ekşioğlu Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 KL 6009 plakalı beton mikser aracı sürücüsü, sokak içerinde seyir halinde olduğu esnada yol üzerinde park halinde bulunan araçlara çarptı. Aracından inerek çarptığı araçları kontrol etmek isteyen iş makinası sürücüsü aracının kayması sonrası park halindeki araçla, beton mikseri arasında sıkıştı. Akıl almaz kazayı gören çevredeki vatandaşlar sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak kaldırıma taşıdı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise kaza sonrası bacak kısmında ezilmeler olan yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Çiğdem Uysal, “İş makinası sürücüsü çarptığı araçlara bakmak için aracından iniyor. O sırada kendi aracı kayıyor. Otomobil ile iş makinası arasında sıkışıyor. Vatandaşlar da adamı sıkıştığı yerden çıkarıyor” diye konuştu.