Kadıköy'de alevlere teslim olan otomobil hurdaya döndü

Kadıköy'de seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolu Bostancı mevkii Maltepe yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Özen hakimiyetinde olan 34 DNR 903 plakalı BMW marka otomobil D-100 karayolu Maltepe istikametinde seyir halindeyken sürücü aracın motor kısmından alev yükseldiğini gördü. Sürücü Özen, aracını emniyet şeridine çekti. Kısa sürede motor kısmında başlayan yangın aracı tamamen kapladı. Araçta patlamalar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan araç kısa sürede söndürüldü. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi. Araç yangını nedeniyle otoyol üzerinde kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Yangında herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmazken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından yol araç trafiğine tekrar açıldı. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otomobili yanan İhsan Özen, “Yolda gidiyordum. Bir anda elektrik kısmından patlama sesi geldi. Hemen fark edip kenara çektim aracımı. Duman gelmeye başladı. Sonrasında alevler çıkınca araba yandı” şeklinde konuştu.