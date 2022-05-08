Kadıköy'de alkollü sürücünün kaza anı kamerada

Kadıköy'de, alkollü sürücünün kırmızı ışıkta geçerek çarptığı otomobil takla atarak yola savruldu. Yaşanan kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Şair Ardı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 61 ACM 802 plakalı Volkswagen marka araç sürücüsü, kırmızı ışıkta geçtiği esnada sokak içerisinden gelen 34 ENR 586 plakalı Audi marka araca çarpmış ve araç çarpmanın etkisiyle yola savrulmuştu. Kazada 1 kişi yaralanırken kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ise alkollü olduğu belirlenmişti.

Kaza anı kamerada

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde, iddiaya göre alkollü olan sürücünün çarptığı otomobilin takla atması ve çevredekilerin müdahale etmesi yer alıyor.