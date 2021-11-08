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Kadıköy'de arabada 'canlı yayın' kazası kamerada

Kadıköy’de bir taksi sürücüsü, yan yoldan D-100 karayoluna bağlanmak üzere dönüş yapacağı esnada yol üzerinde seyir halinde olan araçla çarpıştı.

Kadıköy'de bir taksi sürücüsü, yan yoldan D-100 karayoluna bağlanmak üzere dönüş yapacağı esnada yol üzerinde seyir halinde olan araçla çarpıştı. Yaşanan kaza anı ve araç sürücüsünün tepkisi cep telefonu kamerasına yansıdı.



Kaza, saat 11.00 sıralarında Kadıköy D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Sağ şeritte dönüş yapmak üzere park halinde olan taksi sürücüsü, o esnada yol üzerinde seyir halinde olan aracı fark etmeyerek dönüş yaptığı esnada çarpıştı. Yaşanan kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



Görüntülerde seyir halinde olan araç sürücüsünün korna çalmasına rağmen taksi sürücünün dönüş yaptığı ve çarpıştıkları görülüyor.

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