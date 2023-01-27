Kadıköy'de aşçı ve aşçı yardımcılarına ünlü şeflerden eğitim

Kadıköy'de deneyim geliştirme atölyeleri çerçevesinde 116 kurumda görev yapan 217 aşçı ve aşçı yardımcısına ünlü şefler eğitim veriyor. Eğitimlerin ilki olan ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın da katıldığı eğitimde, Kadıköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde, şef Özhan Şivetoğlu aşçı ve aşçı yardımcılarına teorik eğitim ve pratik eğitim verdi.

Kadıköy'de, deneyim geliştirme atölyeleri projesi çerçevesinde 116 kurumda görev yapan 217 aşçı ve aşçı yardımcısına ünlü şefler tarafından eğitim veriliyor. Programın ilki, Kadıköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Şef Özhan Şivetoğlu'nun eğitmen olarak katılım sağladığı eğitimde aşçı ve aşçı yardımcılarına teorik eğitim ve pratik eğitim verildi. 4 kurumda 2 gün yapılması planlanan eğitimin 8 etkinlik ile tamamlanması planlanıyor. Kadıköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen ilk programa, İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve çok sayıda aşçı ve aşçı yardımcısı katılım sağladı.

“Hem teorik hem de uygulamalı eğitim programını gerçekleştirdik”

Şef Özhan Sivetoğlu “Bu eğitimde aşçı ve aşçı yardımcılarına sağlıklı beslenmeyle ilgili bir atölye gerçekleştireceğiz. Biz bildiklerini tekrardan hatırlatacağız. Bir işlem yaparken şeflerden feyz alıyorsunuz, yapılanlardan bir şeyler kapıyorsunuz. Hem teorik hem de uygulamalı eğitim programını gerçekleştirdik” dedi.

“Gayet güzel ve keyifli geçiyor”

Kursiyer Öznur Kaya “Bu eğitimde şeflerimizden daha farklı neler öğrenebiliriz diyerek çalışıyoruz. Gayet keyifli ve güzel geçiyor. Daha sağlıklı nasıl yemek yapabiliriz bunları öğreniyoruz” şeklinde konuştu.

“İstanbul'un 4 noktasında eğitimler başladı”

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı “Bu eğitimlerin faydası öncelikle yemekleri yiyen öğrencilerimize oluyor. Bütün çalışmalar bu odakta başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Eğitimi Müdürlüğü'müz okullarımızda ve öğretmen evlerimizde görev yapan aşçı ve aşçı yardımcılarımız için mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak öğrencilerimizin yedikleri yemekleri daha iyi hale getiriyor. Bir yandan öğretmen evlerimizdeki hizmetin gelişimini sağlıyor. İstanbul'umuzdaki kurumlarımızdaki görev yapan aşçı ve aşçı yardımcılarımızı içerisine dahil ettik. İstanbul'un 4 noktasında eğitimler başladı. Gerek resmi gerek özel okullarımızda çalışan bu alanda katkı sağlayabilecek aşçılarımız ile eğitim alan kursiyerlerimizi bir araya getirdik. Bu çalışmalar öğrencilerimizin yemeklerine, öğretmen evlerimizdeki yemeklerin kalitesine önemli anlamada katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.