Kadıköy'de balıkçı misinasına takılan 2 martı kurtarıldı

Kadıköy'de kanadına balıkçı misinasına takılmış 2 martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Kadıköy'de iskelede yürüyen vatandaşlar Deniz yüzeyinde çırpınan 2 martıyı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekibi botla martıların bulunduğu yere ulaştı. Misinaya dolanan martılara ulaşan 3 itfaiye personeli, hayvanları kurtardı. Kurtarma anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen martılar, doğal ortamına salındı.