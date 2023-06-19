Kadıköy'de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı

Kadıköy'de sokağa hızla giren bir beton mikseri park halindeki araçların üzerine devrildi. 4 aracın hasar gördüğü kazada beton mikseri sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Kadıköy'de Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi Şakacı Sokak'ta saat 10.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ş.'nin kullandığı 34 AH 5870 plakalı beton mikseri Bayar Caddesi'nden seyir halindeyken Şakacı Sokağa hızla girdiği sırada kontrolden çıkarak park halindeki araçların üzerine devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla beton mikserinden çıktı. Beton mikserinin üzerine devrilmesiyle 4 araç hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti ve sokak bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Sokakta bulunan seyyar satıcı tezgahının kaza sırasında açık olmaması büyük bir faciayı önledi. Hafif yaralı olan şoförün kendi imkanlarıyla çevrede bulunan hastaneye gittiği belirlendi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası sokak araç trafiğine açıldı.