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Kadıköy'de bin 796 gün sonra milli heyecan

A Milli Futbol Takımı, bin 796 gün sonra Arnavutluk maçıyla birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu’nda sahaya çıktı.

A Milli Futbol Takımı, bin 796 gün sonra Arnavutluk maçıyla birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu'nda sahaya çıktı.


2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Milliler, bin 796 gün sonra Kadıköy'de bir karşılaşamaya çıktı.


Ay-yıldızlılar, Kadıköy'deki ilk maçını 10 Kasım 1993 tarihinde Norveç ile oynadı ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Milliler, bu statta Arnavutluk müsabakası ile birlikte çıktığı 17. maçında 9. galibiyeti aldı. Milli takım geride kalan karşılaşmalarda 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

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