Kadıköy'de binlerce kişilik ‘Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturuldu

Kadıköy'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yıl dönümünde binlerce vatandaş, 6 buçuk kilometre uzunluğunda 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturdu. Zincire; denizden kanolar, su jetleri ve tekneler 9'u 5 geçe sirenlerini çalarak eşlik etti.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yılında Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri'ne katılan birçok vatandaş saat 08.00 sıralarında Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında toplanmaya başladı. Her yıl düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri"ne; Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve yaşlısından gencine binlerce kişi katıldı. Pandemi önlemleri çerçevesinde vatandaşlar, el ele tutuşmadan, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 6 buçuk kilometre uzunluğundaki zincirde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. 'Ata'ya Saygı Zinciri' programına denizden kanolar, su jetleri ve tekneler 9'u 5 geçe sirenlerini çalarak katılım sağladı. Dalgıçlar da denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak siren seslerinin çalmasıyla saygı duruşunda bulunurken çocuklar ise ellerinde bayraklarla saygı duruşunda yerini aldı.

“Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yıl dönümü ama sonsuza kadar bizlerle beraber yaşayacak”

Konu hakkında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy gönüllülerinin, Kadıköy'ün uzun yıllardır geleneksel hale getirdiği “Ata'ya Saygı Zinciri'ndeyiz. Fenerbahçe Ordu Evi'nin hemen oradan başlayıp Bostancı'ya kadar yaklaşık 6 buçuk kilometrelik bir hatta el ele tutuşarak Ata'ya Saygı Zinciri'nde Kadıköy'ün Ata'ya olan saygısını sevgisini ve özlemini göstermeye çalışıyoruz. Biz de Belediye olarak bu oluşumu destekliyor ve organize ediyoruz. Büyük Önder'in Kadıköy'de anılması hep farklı ve anlamlı olur. Bütün milli bayramlar tüm Kadıköy'de çok farklı bir şekilde anılır, kutlanır.

Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yıl dönümü ama sonsuza kadar bizlerle beraber yaşayacak. Onun göstermiş olduğu yol, bizim yolumuz ve bizim ışığımız. Onun için Kadıköy'de bu saygı zinciri ayrıca anlamlı.” dedi.

“Atamızı saygıyla, sevgiyle anacağız”

Vatandaşlardan Zekiye Görgün, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk'e olan bağlılığımızı, sevgimizi, özlemimizi dile getirmek üzere toplandık. Atamızı saygıyla, sevgiyle anacağız.“ diye konuştu.