İhlas Haber Ajansı

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Kadıköy'de bir mekanda çalışan ve müşterinin kavgasında kan aktı: 2 yaralı, 5 gözaltı

Kadıköy’de mekan çalışanı ve müşteri arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy'de mekan çalışanı ve müşteri arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.



Olay, saat 02.30 sıralarında Barlar sokağında meydana geldi. İddiaya göre, mekan çalışanı ile müşteri arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 2 kişi yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı 2 kişi hastaneye kaldırılırken 5 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin kullandığı bıçaklar emniyet ekiplerince incelemeye alındı.

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