İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadıköy'de boşalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi

İstanbul Kadıköy’de sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İstanbul Kadıköy'de sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Yasağın başlamasıyla birlikte boşalan sokaklar drone ile havadan görüntülendi.



Korona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısı itibariyle 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağı duyan vatandaşlar fırın, market ve ATM'lere akın etmiş ve bazı caddelerde trafikte yoğunluk oluşmuştu. Haftasonu boyunca sürecek yasağın saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle birlikte Kadıköy sokakları boş kaldı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boşalan sokaklar drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.