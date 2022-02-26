Kadıköy'de ‘Buzzfest' renkli görüntülere sahne oldu

Kadıköy Belediyesi tarafından kış festivali kapsamında düzenlenen ‘Buzzfest' renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların buz pistinde aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendiği o anlar havadan görüntülendi.

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kış festivali ‘Buzzfest' düzenlendi. 4 yaş üstü her kullanıcıya açık olacak pistte, katılımcılar 30 dakika süre ile buz pateni yapabiliyor ya da şişme botlarla kaydıraktan kayarak eğlenceli vakit geçiriyor. Daha önce buz pateni yapmamış kişiler de alanda bulunan eğitmenler tarafından verilecek kısa bir eğitimin ardından pisti kullanıyor.

Hafta sonunda havanın güzel olmasını fırsat bilen aileler çocuklarıyla birlikte Kalamış sahilde bulunan ‘Buzzfest' buz pistine akın etti. Renkli görüntülerin yer aldığı festivalde, çocuklar buz pistinde kayarak aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi. İlkokul öğrencisi Beste Ocak, “Bu ikinci gelişim. Burada eğitmenler de var. İyi kayabiliyorum . Hava çok güzel, güneşli. Herkes kayıyor. Çok eğlenceli. Eğitmenler düşersek hemen geliyorlar” dedi.

Çocuğuyla birlikte kaymaya gelen Fatih Tunga isimli bir vatandaş, “Buzzfest'e 2 sene önce gelmiştik. Pandemiden dolayı fırsat bulamadık. Festival bitmeden gelelim dedik” diye konuştu.

Buz pistinde kayan çocuklar ile ailelerinin eğlendiği o anlar havadan görüntülendi. Özel bir teknoloji kullanılarak hazırlanan buz pistinde düzenlenen festival, 28 Şubat 2022 tarihine ziyaretçilerine açık olacak.