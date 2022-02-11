Kadıköy'de can pazarı: Denize düşen 2 genç kız kurtarıldı

Kadıköy'de Rıhtım sahilinde, deniz kıyısında oturan iki Türkmen uyruklu genç kız dengesini kaybederek denize düştü. Bir vatandaş denize atlayarak, genç kızları kurtarmaya çalışırken vatandaşlar ise denize halat ve can simidi atarak kızları kurtardı. Denize düşen genç kızların kurtarılma anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, deniz kıyısında oturan iki Türkmen uyruklu genç kız, dengesini kaybederek denize düştü. O anlarda bir vatandaş denize atlayarak, genç kızları kurtarmaya çalışırken

vatandaşlar denize halat ve can simidi atarak kızları kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların halatları çekerek genç kızları kıyıya yanaştırırak kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kurtarıldığı genç kızlar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kızlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

O anlar kamerada

Denize düşen kızların kurtarılma anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, suda mahsur kalan genç kızları, vatandaşların denize attığı halatlar ile çektiği ve genç kızların, “Yardım edin” çığlıkları attığı görüldü.

“Denizin içinde çırpınıyorlardı”

Genç kızları kurtaran Halil Mustafa, “Genç yaşlarda 2 kişi kız çocuğu oturuyordu. Kendileri mi denize atladı, düştü mü tam olarak bilmiyorum. Baktım ki bir anda denizin içinde çırpınıyorlar. Denize atlayarak onları denizden çıkardık. Aracın içerisinde kıyafetlerini değiştirdiler. Polisler geldi, sağlık ekipleriyle Hastaneye kaldırıldılar” diye konuştu