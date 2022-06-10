Kadıköy'de Çocuk Kitapları Şenliği devam ediyor

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Kitapları Şenliği çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Çocuklar kendileri için hazırlanan atölyelerde, hem el becerilerini geliştiriyor hem de yeni kitaplarla tanışıyorlar. Şenlik 12 Haziran'a kadar sürecek.

Defne Park Çocuk Kitapları Şenliği çerçevesinde çocuklar için düzenlenen manga, geri dönüşüm, karikatür, karakter tasarımı ve çizgi roman atölyelerine çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. 12 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek olan şenliğe diğer ilçelerden çocuklar da katılıyor.

50'yi aşkın yayınevinin stant açtığı ve birçok ünlü yazarın çocuklarla tanıştığı şenlikte, çocuklar kitaplarını imzalatma fırsatı buluyorlar.

Anadolu'ya yardım için Kitap Ağacı

Bütün Çocuklar Bizim Derneği Gönüllüleri işbirliğiyle çocuklar için özel film gösterimleri hazırlandı. 10-11 Haziran tarihlerinde gösterilecek olan filmlerin yanı sıra çocuklara patlamış mısır ve gazoz ikram edilecek. Film izlerken hem eğlenecekler hem de açık hava da film izlemenin de tadını çıkaracaklar. Anadolu'daki okullara kitap göndermek isteyen Kadıköylü çocuklar, alana kurulan Kitap Ağacı'na kitap bırakmaya devam ediyorlar. Bırakılan kitaplar, Anadolu'da bulunan çocuklara gönderilmesi için Bütün Çocuklar Bizim Derneği Gönüllüleri'ne şenlik sonrası teslim edilecek.

Defne Park Çocuk Kitapları Şenliği çerçevesinde yapılacak olan film gösterimleri tarihleri;

10 Haziran Cuma, saat 21.00

Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları

Rocca Dünyayı Değiştiriyor film gösterimi

Yönetmen: Katja Benrath

Oyuncular: Luna Maxeiner, Caspar Fischer- Ortmann, Luise Richter

101 dk.

11 Haziran Cumartesi, saat 21.00

Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları

Çok Uzakta film gösterimi

Yönetmen: Sarah Winkenstette

Oyuncular: Yoran Leicher, Anna König, Andreas Nickl

89 dk.

+8 yaş