Kadıköy'de çocuklar tiyatro festivalinde doyasıya eğlendi

Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda gerçekleşen festivalde oyunlar her akşam saat 21.00'de başlıyor. İlk tiyatro gösterimi ise “Burnunu Kaybeden Palyaço” oyunu ile sahnelendi.

Kadıköy Belediyesi tarafından her sene organize edilen “Çocuk Tiyatro Festivali” bu yıl da çocuklarla buluştu. Dün akşam ilk sahnesi yapılan oyun ile birlikte çocuklar doyasıya eğlendi. “Burnunu Kaybeden Palyaço” oyununun sergilendiği sahnede, aileleri ile birlikte gelen çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Festivalde tiyatro oyunlarının, 15 Temmuz'a kadar her akşam 21.00 saatlerinde sahne alacağı belirtildi.

“Birçok belediyenin böyle bir etkinlik yapmasını istiyorum”

Tiyatro festivalinden memnun olduğunu belirten İbrahim Demir, “Çok beğendim, daha önce de geliyorduk ama pandemi döneminde gelemedik. Çok memnunuz, çok mutluyuz. 2 tane çocuğum var onlar içinde harika bir etkinlik. Birçok belediyenin böyle etkinlik yapmasını istiyorum açıkçası.” dedi