Kadıköy'de değnekçi polisle pazarlık yapınca yakayı ele verdi

Kadıköy'de Fenerbahçe Stadı çevresinde aracını park eden sürücülerden park ücreti isteyen değnekçi, vatandaş zannettiği polis memuru ile pazarlık yapınca yakayı ele verdi. Değnekçi ile polisin pazarlık yaptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de Fenerbahçe Stadı çevresinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde park eden araçların yanına yaklaşarak park ücreti adı altında para isteyen bir değnekçi olduğu tespit edildi. Polis memurları, sıradan bir vatandaş gibi davranarak araçlarını cadde üzerine park etti. Polis memurlarından park ücreti talep eden Volkan K., polislerce yakalandı. Şahıs, 2918 Sayılı KTK'nın 79. maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.